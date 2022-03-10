Tokat’ta, spor turizmi artacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Tokat'ta yapılmasının spor turizmi anlamında çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu tür turnuvalarımız artacak" dedi.

Tokat’ta düzenlenen U20 Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası protokol imza töreni belediye başkanlık makamında gerçekleştirildi. Protokol imza törenine; Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Fezair Tatlıdil ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar katıldı. Başkan Eroğlu, 5 günlük sürede yaklaşık bin kişinin Tokat’ta konaklayacağını ifade ederek, “Tokat'ımızın turizm hedeflerini, "Spor Turizmi" ile desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekilimiz Fezair Bey Tokatlı bir hemşerimiz. Bu spora gönül vermiş ve şuanda Tokat’ımızın gururu olarak Federasyonumuzda Başkan Vekilliği yapmaktadır. Bu talebimizi kendisine ilettiğimizde Şeref başkanımızla birlikte hızlı bir şekilde cevap vererek Türkiye U20 Şampiyonası’nın Tokat’ta yapılmasına karar alındı. Protokolümüzü imzaladık. Tokat Belediyesi olarak bu organizasyona elimizden gelen desteği sağlayacağız” dedi.

Başkan Eroğlu, şampiyonanın şehre katkı sağlayacağını aktararak, “Bugün yaklaşık 700’e yakın sporcumuzu, yanlarındaki teknik heyeti ve hocalarımızla birlikte bin kişinin üzerinde insanımızı şehrimizde misafir ediyoruz. 5 gün boyunca şehrimizde kalarak hem Tokat’ımızın ekonomisine hem Tokat’ımızın tanıtımına katkı sağlayacaklar. Spor turizmi anlamında çok önemli bir gelişme. Bu tür turnuvalarımızı artacak, Tokat’ımıza, esnaflarımıza büyük bir katkı sağlayacağız” diye konuştu.



Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası, 2023 yılında Tokat'ta yapılacak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Fezair Tatlıdil ise 2023 yılında düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası’nın, Tokat’ta yapılacağının müjdesini vererek, “Tokat güreş ve güreşçilerin yatağıdır. Sayın başkanımıza vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim. İnşallah güreş sporu alanında Tokat’ta çok yoğun günler geçireceğiz. 2022 veya 2023 yılının başlarında büyükler kategorisinde düzenleyeceğimiz Türkiye Şampiyonası’nı inşallah Tokat’ımızda yapacağız. Katılım daha da yüksek olacaktır. Bunu sözünü verelim” cümlelerine yer verdi.

Açıklamaların ardından protokol imza töreni gerçekleştirildi.

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