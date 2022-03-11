Tokat’ta 60 köy yolu kapalı

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Tokat’ta kar yağışı nedeniyle 60 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. İl genelinde kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Tokat İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri Almus ilçesi 32, Erbaa ilçesi 25, Zile 3 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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