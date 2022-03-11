Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu

TokatSivas karayolunda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tokat’ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. TokatSivas karayolu Kızıliniş mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle birçok ağır tonajlı araç yolda kaldı. Yatmış mevkiinde ise kar sürgünü etkili oldu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

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