Niksar Belediyesi Gençlik Meclisi kuruldu. Belediye Başkanı Özdilek Özcan, her zaman gençlerimizin yanındayız dedi.

Gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayacak Niksar Belediyesi Gençlik Meclisi kuruldu.

15 25 yaş arası her kesimden gençleri kucaklayan 'Gençlik Meclisi', farklı alanlardan STK temsilcileri, siyasi parti üyeleri, genç girişimciler, lise ve üniversite öğrencilerinin yaptığı başvurular neticesinde kuruldu.

Niksar Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gençlik Meclisi ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı neticesinde yapılan oylama sonucunda Elif Melike Ayyıldız Niksar Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı olarak seçildi.

Ayrıca oylamalar sonucunda; Tolgahan Çakır 1. Başkanvekili, Yakup İnan 2. Başkanvekili, Fırat Esen Gençlik Meclisi Sekreterliğine, Yüksel Candar, Caner Erdem, Yusuf Ersin ve Sılanur Taşkın Meclis Divan Katip Üyeliğine seçildiler.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan yaptığı açıklamada; “Gençlerimizin fikirleri ve görüşleri bizim için çok önemli. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız. Gençlik Meclisi Başkanı olarak seçilen Elif Melike Ayyıldız ve yönetimini kutluyor, muvaffakiyetler diliyorum“ şeklinde konuştu.

