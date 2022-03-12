Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Tokat’ta evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Sadık Demir askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Soğukpınar Mahallesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Sadık Demir (70) ikamet ettiği evinde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Demir’in cenazesi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Alipaşa Caminde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Demir’in cenazesi Erenler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene; Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Garnizon ve 48.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile askeri erkan, ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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