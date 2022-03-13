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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 katlı binanın istinat duvarında oluşan çatlaklar endişelendirdi

İHA

12 katlı binanın istinat duvarında oluşan çatlaklar endişelendirdi

Tokat’ta, 12 katlı binanın istinat duvarında çatlaklar oluşması bina sakinlerini endişelendirdi.
Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir sitenin istinat duvarlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, AFAD ve belediye ekipleri yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvarda incelemelerde bulundu. İstinat duvarındaki çatlakların siteye tehlike oluşturmadığı tespit edildi. Derin çatlakların oluştuğu taş duvarın etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Site yöneticisi Hamza Kaçar, “Duvarda çatakları gördük ne olur olmaz diye yetkili birimlere haber verdik. İnceleme yaptılar pazartesi tekrar değerlendirecekler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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