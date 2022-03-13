12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta 12 katlı binanın istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. İhbarla gelen ekipler, bölgede güvenlik tedbiri alıp inceleme yaptı.

Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın ön kısmındaki istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, inceleme yaptı. Çatlaklar nedeniyle tedirgin olduklarını belirten apartman yöneticisi Hamza Kaçar "AFAD ekipleri geldi. İnceleme yaparak güvenlik tedbirleri aldı. Gereken yapılacak. Sökülmesi gerekiyorsa sökülecek. Kimseye zarar vermeden tadilatının yapılmasını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-03-13 15:16:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.