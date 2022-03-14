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MHP’li Bulut: “Kasetle dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir”

İHA

MHP’li Bulut: “Kasetle dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “Kaset operasyonu ile yeniden dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir” dedi.
MHP Tokat Erbaa İlçe teşkilatı tarafından Türkiye KamuSen Tokat Şubesi ve Erbaa ilçesindeki bağlı sendikaların yöneticilerin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretine değinerek, “Yaşananlar, gördüklerimiz ibretlik sahnelerdir. Bu ziyaret ve ele alınan konular, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir. Kaset operasyonu ile yeniden dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir. Bugünkü CHP, Atatürk’ün adını istismar eden bir partidir. Evet, doğrudur; CHP Atatürk’ün kurduğu bir partidir. Lakin bugünkü CHP’nin ne Atatürk ile ne de onun ilke ve ülküleriyle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Kaldı ki bugünkü CHP, Atatürk ve onun banisi olduğu Türkiye Cumhuriyeti karşıtlarının işgali altındadır. Bir taraftan 'Atatürk’ün partisiyiz' diyeceksiniz; diğer taraftan onun banisi olduğu Türkiye Cumhuriyetini yıkmak, Türk vatanını bölmek isteyen silahlı terör örgütlerine payandalık yapacaksınız. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekiyor” diye konuştu.
Son günlerde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren MHP'li Bulut, “Evet zor dönemlerden geçiyoruz. Kabul etmek gerekir ki her bir hane düne göre bugün çok daha zorluk çekiyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki; dünden daha iyi bir bugün için hepsinden daha güzel olacak yarınlarımızı çalmalarına asla müsaade edilmeyecektir. Bu direncin merkezi Milliyetçi Hareket Partisi, bu direncin adresi Cumhur İttifakı, bu direncin lideri ise Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’dir. Bu direncin başı da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı; sağlam temeller üzerine kurulmuş, Türk milletinin güçlü iradesinin eseridir. Cumhur ittifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi 2023’te yapılacak seçimlerde yeniden bir tarihi zafer kazanacaktır” dedi.
Toplantıya, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un yanı sıra MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile MHP ilçe yönetiminin yanı sıra sendika üyeleri ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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