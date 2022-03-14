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2 metre karda 4 saatte bölgeye ulaştılar Tokat’ın Erbaa ilçesinde Enerji Timleri 2 metreyi bulan kar da bölgeye 4 saatte ulaşarak arızayı giderdi

İHA

2 metre karda 4 saatte bölgeye ulaştılar Tokat’ın Erbaa ilçesinde Enerji Timleri 2 metreyi bulan kar da bölgeye 4 saatte ulaşarak arızayı giderdi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Enerji Timleri 2 metreyi bulan kar da bölgeye 4 saatte ulaşarak arızayı giderdi.
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Enerji Timleri, Aybar soğuk hava dalgasına bağlı olarak son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınanın neden olduğu elektrik arızalarına anında müdahale ediyor. Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Alçakbel mevkiinde yoğun kar yağışı ve fırtınadan kaynaklanan elektrik arızalarına müdahale etmek için harekete geçen Enerji Timleri, kar nedeniyle yolları kapanan bölgeye Özel İdare Ekipleri’nin yardımıyla ulaştı. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu bölgede, Özel İdare Ekipleri’ne ait kar küreme araçlarıyla yaklaşık 4 saatte arıza bölgesine ulaşan ekipler, zorlu arazi ve hava şartlarında arızaları gidermek için yoğun çaba sarf ediyor. Karla kaplı arazide kimi zaman zorlukla yol alan Enerji Timleri, ağaçlık bölgelerden geçerek arızaların oluştuğu elektrik direklerine ulaşıyor. Fırtına nedeniyle elektrik direklerinde oluşan buzlanmaları temizleyerek arızaları gideren Enerji Timleri, özverili çalışmaları sonucunda bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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