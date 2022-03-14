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Mesleğinin son temsilcisi, sadece Tokat'ta üretiyor Aynalı çarığın unutulmaması için çalışıyor

İHA

Mesleğinin son temsilcisi, sadece Tokat'ta üretiyor Aynalı çarığın unutulmaması için çalışıyor

Tokat'ta mesleğinin son temsilcisi İlhan Özarslan, yapımı oldukça zahmetli olan aynalı çarığın sadece Tokat’a mahsus olduğunu söyledi.
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, unutulmaya yüz tutmuş meslek ustalarına ev sahipliği yapıyor. Mesleğinin son temsilcileri arasında yer alan çarık ustası İlhan Özarslan (54), sanatını bu merkezde yaşatmaya çalışıyor. Çocukluk yıllarında başladığı ayakkabı imalatı ve tamiratının yanı sıra 22 yıldır aynalı çarık üreten Özarslan, minyatür hediyelik aynalı çarıklar üretiyor.
Çarığın birçok yerde üretildiğini, ama aynalı çarığın sadece Tokat’a mahsus olduğunu belirten Özdemir, "Aynalı çarık sadece Tokat’a mahsus. Ustalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla ayna incelik, zarif olsun diye bayan çarıklarına yaparlarmış. Aynaya bakmak ayıp sayıldığı dönemlerde küçük aynadan kendilerine bakarlarmış. Yapımı oldukça zahmetli olan bir çift çarık yapımı bir günümüzü alıyor. Çarık günümüzde hediyelik eşya olarak kullanılıyor. Aynalı çarık unutulmasın. Tekrardan gündeme çıksın diye olgunlaşma enstitüsünde çalışıyoruz. Aynalı çarıktan esinlenerek takım olarak çantasını ürettik. Babet şeklinde farklı bir çalışmamız oldu. Mesleğimizin son temsilcisiyiz. Gönül ister ki bu meslek unutulmasın. Bitmesin isteriz” diye konuştu.

Geleneksel ürünler geleceğe taşınıyor
El Sanatları Öğretmeni Naciye Güzel ise gelenekten geleceğe kültürel ürünleri günümüze taşıma gayreti içinde olduklarını belirterek, “Bunu yaparken ustalarımızdan çok faydalanıyoruz. Ustalarımızın mesleklerini olgunlaşma atölyesinde geleceğe taşımaya çalışırız. Yanlarında usta öğreticilerimiz var. Onlara da öğretiyorlar. Bu şekilde daha yeni ürünler tasarlamaya devam ediyoruz. Ustalarımızın ürettikleri ürünlerin internet sitemiz aracılığı ile satışını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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