Tokat’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan konuşma yaptı. Özkan konuşmasında insanların yüzünü güldürmek için mesleklerini en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Hekimlerin görevi insanları sağlığına kavuşturmak, yaralarını sarmak ve canlarını kurtarmaktır. Ancak hekimlerin de bir insan olduğu asla unutulmamalıdır. Hekimler dürüst, çalışkan, vatanını seven, görev bilincinde olan, insana değer veren, adaletli ve vicdanlı insanlardır” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş ise konuşmasında pandemi döneminde hekimlerin kıymetinin bir kez daha anlaşıldığını kaydetti Halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunu vurgulayan Parlaktaş bu bilinçle canla başla çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yaşar “Milli Mücadelede Tıbbiyeliler ve Tıbbiyeli Hikmet” konulu konferansını gerçekleştirdi. Konferans akabinde turnuva ve yarışmalarda başarılı olan öğrencilere hediye takdimi yapıldı. Programın sonunda TOGÜ Devlet Konservatuvarı tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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