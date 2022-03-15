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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kont Dracula komedi filminde canlandırıldı

İHA

Kont Dracula komedi filminde canlandırıldı

Tokat’ta çekilen komedi filminde Eflak Beyliği prensi Kont Dracula’nın senaryo gereği esir tutulduğu zindan sahnesi canlandırıldı.
Tokat’ta komedi filminin çekimleri tarih ve turistik mekanlarda devam ediyor. Tokat Kalesi’nde esir tutulduğu rivayet edilen "Kazıklı Voyvoda" olarak bilinen Kont Dracula sahnesinin çekimleri yapıldı. Senaryo gereği zindanda esir tutulan Dracua’nın yüzüğünün çalındığı sahne, soğuk hava nedeni ile zorlu şartlarda gerçekleştirildi.
Senaryo yazarı ve yönetmen Orhan Şeref Ayça, tarihi kente filmle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Filmde Kont Dracula’dan bir bölüme de yer verdiklerini belirten Ayça, "Tokatlı olduklarını Tokat’a geldiklerinde öğrenen iki tane gencimizin hikayesini konu alan bir film çekiyoruz. ’Tokat’a Gitmek Gerek’ filmi, 1400’lü yılarda Tokat Kalesi’nde esir tutulan Dracula’nın zindanda kaldığı süre içerisinde bir hikayesi ile başlıyor. Filmin konusu Kont Dracula’nın hikayesi değil. Ama tarzını işlediğimiz zaman Dracula’nın zindandan yüzüğü çalınıyor. 1400 yıl sonra aynı yüzük müzeden çalınıyor. Yüzüğü çalan da Dracula’nın 14 göbek ileriden torunu. Yüzüğü büyükbabasına Tokat’ta ithaf etmek istiyor. Çalan da sansar Melahat diye bir hırsız. Bunların yolu Tokat’ta kesişiyor. Finalinde de kızımızın en büyük hayali roman yazmak. Bu hayalini gerçekleştirmeyeceğini de hepimiz filmde göreceğiz. Böyle komedi tarzında bir film. Filmin Haziran ayında vizyona girmesini tahmin ediyoruz” dedi.
Görüntü Yönetmeni Mustafa Özer ise Tokat Kalesinde zindanda esir tutulan Kont Dracula’nın da senaryoda yer aldığı filmin ilgi görmesini beklediklerini söyledi. 120 dakikalık filmin öne çıkan başrol oyuncuları arasında ise Özcan Varaylı, Osman Cavcı, Tolga Öz, Aylin Kabasakal yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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