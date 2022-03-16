Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Azerbaycan üniversiteleri arasında iş birliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) ve Bakü Devlet Üniversitelerini ziyaret ederek iş birliği ve öğrenci değişimi konularında görüşmelerde bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı Bakü Büyükelçilik binasında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ve Azerbaycan Meclis Başkanları onursal başkanlığında 24 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak olan INCSOS Bakü Sosyal Bilimler Kongresi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Rektör Şahin, Bakü Büyükelçisi Bağcı’nın ardından Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Prof. Dr. Nesibe Gafarova’yı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ve Azerbaycan arasında gerçekleşecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Azerbaycan STK’larına ziyaret

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, AzerbaycanTürk iş insanlarının ortak kurmuş oldukları Sivil Toplum Örgütlerine ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Türk İş Adamları Birliği (ATİB) ve Türkiye ve Azerbaycan iş Adamları Birliği (TÜİB) heyetleri ile görüşme yapıldı. Ziyaretlere T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ve TBMM Baş Müşaviri Dr. Necip Fazıl Kurt eşlik etti. Ziyaret sonrası karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. Rektör Şahin, son olarak Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) ve Bakü Devlet Üniversitesini ziyaret etti. Rektör Şahin, kardeş ülke Azerbaycan’da üniversiteler arasında iş birliği, öğrenci değişimi konularında fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

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