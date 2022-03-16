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Tokat’ta 6 şehit ailesi ile 19 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi

İHA

Tokat’ta 6 şehit ailesi ile 19 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Tokat’ta, 6 şehit ailesine devlet övünç madalyaları ve beratı, KKTC Barış Harekâtına katılan 19 gaziye milli mücadele madalyası ve beratı takdim edildi.
26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, yaptığı konuşmada Türk milletinin en önemli özelliklerinden birisinin kendisine hizmet eden, kendisine kahramanlık gösteren evlatlarını bağırlarında taşıması olduğunu belirterek, “Şehitlerimiz, gazilerimiz sadece toprağa gömülmezler, aynı zamanda Türk milletinin de gönlüne gömülürler. Zaten milletleri millet yapan odur. Elbette ki acılar büyük. Ama o şehitler hepimizin, Türk milletinin ortak şehitleridir” dedi.
Vali Balcı, “Türklerin vatan tuttukları tarihten itibaren Sultan Alparslan'dan itibaren bugüne kadar bu coğrafyanın vatan olması için canlarını, kanlarını veren bütün şehitlerimizi başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kafasıyla, kalemiyle, kılıcıyla, silahıyla, o coğrafyanın vatan olmasını sağlayan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet diliyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı ile Kıbrıs Gazileri İçin Milli Mücadele Madalyası Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Mesut Demiray, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan tarafından şehit aileleri ile gazilere takdim edildi.
Devlet övünç madalyaları ve beratları, Şehit P. Uzman Çavuş Uğur Bora, Şehit Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, ve Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca’nın ailelerine teslim edildi. Ayrıca gazi olan Jandarma Onbaşı Hakan Kalelioğlu’na madalya ve beratı takdim edildi. Program devamında KKTC Barış Harekâtına katıla 19 gazimize KKTC milli mücadele madalya ve beratı verildi.

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