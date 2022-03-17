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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

63 yaşında çini ustası oldu

İHA

63 yaşında çini ustası oldu

Tokat'ta 2 çocuk annesi Nuran Ersoy (63) usta öğretici olarak çini sanatını gelecek nesillere aktarıyor.
Tokat Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıla çini kursu ilgi görüyor. Ev hanımından, memuruna, öğrencisinden öğretmenine çeşitli branşlarda görev yapan hanımlar çini sanatına yoğun ilgi gösteriyor. Uzun süre eğitim alarak kendi motiflerini çeşitli materyallere çini olarak aktaran hanımlar birbirinden güzel eserleri ortaya çıkarıyor. Ürettikleri ürünleri gerek sosyal medya gerekse yakın çevrelerinde satışa sunan kadınlar aynı zamanda aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

63 yaşında çini ustası oldu

2 çocuk annesi Nuran Ersoy, 63 yaşında çini ustası olarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Çini sanatının sabır gerektirdiğini belirten Ersoy, kadınların kendilerine özgü desenlerle bezedikleri çinilerin Türkiye’de birçok bölgede örnek alındığını söyledi. Çini sanatına ilgi duyanlara destek olmaya hazır olduklarını belirten Ersoy, çinin bir çok aşmadan geçtiğini söyledi. Çininin bir çok aşamadan geçtiğini belirten Ersoy, “Tek tek el işi olan bu süreç, desenin şekline göre belirli bir zaman devam ediyor. Sır dediğimiz cam tozu ile bulamaç yaparak desenlerin üzerine işliyoruz ve parlak bir görünüm haline geliyor. Çininin ana renkleri; mavi, lacivert ve kırmızıdır. Bizler de genelde bu renkler üzerine yapıyoruz. Daha sonra fırınımıza yerleştiriyor ve 930 derecede bir gün kalıyor. Ateşte açan çiçeklerimiz. Fırınımız soğuduktan sonra ürünlerimiz hazır hale geliyor” dedi.
Çini kursuna katılan hanımlardan Emine Kaya ise 3 yıldır çini sanatı kursuna devam ettiğini belirterek; “Çok zevkli bir uğraş. Her gün bu kursumuza geliyor, kendi desenlerimizi üretiyoruz” diye konuştu.
Kursiyerlerden Ayşe Berk ise çini yaparken stres attıklarının belirterek, “Hem ruhen hem bedenen bu sanatla meşgul oluyoruz. Ayrıca kendi zevkimize göre bu sanatın gelecek nesillere ulaşmasına katkı sağlıyoruz. Çok memnunuz, bu güzel tesisi Tokat’ımıza kazandıran Başkanımız Eyüp Eroğlu’na ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyor, tüm hanımları kurslarımıza katılması için davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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