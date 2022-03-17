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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta 2 yılda 912 çiftçi sürü sahibi oldu

İHA

Tokat'ta 2 yılda 912 çiftçi sürü sahibi oldu

Tokat’ta, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında 912 çiftçiye 81 bin 978 koyun dağıtıldı.
Tokat Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında besicilere 7 yıl vadeli, 1 yıl ödemesiz, 100 bin liraya kadar 0 faizli kredi verildi. Yapılan incelemeler sonrasında 912 çiftçiye 81 bin 978 koyun dağıtıldı. Tokat’ta küçükbaş hayvan varlığı son 2 yılda 378 binden 560 bine ulaştı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, projeden faydalanan yetiştiricilerin aldıkları koyunların kuzulayarak 82 köyün meralarının kuzu sesleri ile dolduğunu söyledi. Projenin ilk kez Tokat’ta geliştirilerek uygulandığını belirten Vali Balcı, “Türkiye’ye model olan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinden faydalanan yetiştiricimizin sayısı artmaya devam ediyor. Avşarağzında köyünde proje kapsamında koyun alan Nadide hanımı ziyaret ettik. Kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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