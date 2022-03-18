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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta, Çanakkale şehitleri anıldı

İHA

Tokat'ta, Çanakkale şehitleri anıldı

Tokat'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Şehitler Anıtı'na çelenk sunuldu. Tokat Valisi Ozan Balcı, 48. Piyade Alay Komutan Vekili Yarbay Mesut Demiray, Tokat Belediye Başkan Vekilli Abdullah Karataş, Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Demirel ile Türkiye Harp Malülü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ibrahim Güleç tarafından şehitliğe çelenk konuldu. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Harp Malülü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ibrahim Güleç yaptı. Törenin ardından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua okundu. Törenin ardından 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa geçildi.

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