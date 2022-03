Covid-19’da zirveye yaklaşan ilde vakalar düşüşe geçti

Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Dursun Tüzün, geçtiğimiz ay yoğun bakımla beraber 150’leri bulan yatan hasta sayısının 40’a kadar düştüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Şubat ayında korona virüs vakalarında ilk üç sırada yer alan Tokat’ta, hasta sayısında ciddi oranda düşüş yaşanıyor. Aşılama oranı yüzde 83’ü bulunan şehirde yoğun bakım ve yataklı servislerdeki hasta sayısındaki yoğunluk tersine döndü. Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Dursun Tüzün, geçtiğimiz ay yoğun bakımla beraber 150’leri bulan yatan hasta sayısının 40’a kadar düştüğünü kaydetti. Pozitif vakaların da binli sayıları geçmişken, şu an 100’lü rakamların altında olduğunu belirten Tüzün, “Yoğun bakımlardaki doluluğumuz yüzde 50’lere düştü. Hatta Covid19 yoğun bakımları, normal yoğun bakımlara çevirdik. Turhal ve Erbaa ilçelerimizde pozitif yatan hiç hasta yok. Zile ve Niksar'da bir iki tane hastamız var. Yani şu an Covid yoğun bakımında pozitif olarak Tokat genelinde yatan 8 hasta var. Türkiye genelinde olduğu gibi ölüm olayları Tokat’ta da düştü. Bunlar sevindirici şeyler. Şüpheli yoğun bakımlar var” dedi.



"Yoğun bakım kapasitemizde hasta sayısı yüzde 50’nin altında"

İlçelerdeki Covid19 yoğun bakımların normal servislere çevrilmesinin planlandığını belirten Tüzün, “Yoğun bakım kapasitemizde hasta sayısı yüzde 50’nin altında. İlçelerde de yüzde 90’ın altında Covid19 hastası var. O yönde sevindirici bizim için. Yedi servisten 3 servise düştük. Bunlar da genelde sıkıntısız, taburculuğu planlanan hastalar. Ama dediğim gibi bu bizi rehavete düşürmesin. Aşımızı olalım. Bu başarımız aşının sayesinde” diye konuştu



"Covid19’dan bir an önce kurtulmak istiyoruz"

Tokat’ın geçtiğimiz ay omicron varyantında ilk üçe yükselmiş olduğunu hatırlatan Tüzün, “Omicronu da geçiren hastamız çoğaldığı için bu sayı da düştü. Yani 3 ay sonra bu bağışıklık azalacağı için yeniden bir artış olabilir. O yüzden vatandaşlar aşıyla korunmalarını devam ettirirlerse biz de normal görevlerimizi yapmaya devam ederiz. Şu an ameliyat sayılarımız gündüz 100’ün üstüne çıktı. Normal işlerimizi yapmaya başladık. Poliklinik sayılarımız 5 binlerin üzerine çıktı. Yani biz normal işimizi yapmak istiyoruz. Covid19’dan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Tokatlı vatandaşlarımız da aşı olur, bize destek verirse daha mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Başhekim Tüzün açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Dün akşam 24 saatte 17 tane Covid19 hastası başvurmuş. 64 tane de PCR için gelenler olmuş. Önceki ay siz de biliyorsunuz kuyruklar oluşuyordu. Yani daha önceki aşılama ve omicron hızlı yayıldığı için neredeyse hastalığı geçirmeyen kalmadı gibi bir şey. Geçen aylarda mesela hiç şikâyeti olmayan hastalar pozitif çıkıyordu. Aşının sayesinde, vatandaş hastalığı hissetmeden atlatıyor. Yani büyük başarı aşıdan kaynaklanıyor.”

