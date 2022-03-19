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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatını tarihi konağa taşıdı, çiniler ilgi görüyor

İHA

Sanatını tarihi konağa taşıdı, çiniler ilgi görüyor

Tokat’ta yaklaşık 150 yıllık tarihi konak, kadın girişimci Ömür Özfalay tarafından çini atölyesine dönüştürüldü.
Anadolu’nun önemli seramik merkezleri arasında yer alan Tokat’ta unutulmaya yüz tutmuş meslekler yeniden canlandırılıyor. İznik, Kütahya ve Çanakkale gibi seramik merkezi olan Tokat’ta çinicilik tarihi mekanda hayat buluyor. Kentteki bin yıllık sanatın son temsilcilerinden Ömür Özfalay (36), çini sanatını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor. Tarihi Sulu Sokak Çarşısında virane durumda olan konağı satın alan Özfalay, küçük bir atölyede başladığı mesleğini tarihi konağa taşıdı. Çini sanatına ilgi duyanlara kurs verilen konakta bir birinden renkli motiflerle süslenen çiniler ilgi görüyor.

"Hayallerimden vazgeçmedim"
Tokat'ta küçük bir atölyede çini işine başladığını belirten Özfalay, “Tokat'ta çok kıymetli bir büyüğüm yüksek kahve altındaki altında ki iş yerinde bir yıl misafir etti. Hayallerimden vazgeçmedim. Çini sanatı bin 200 yıl önce Tokat'ta başlamış. Bu sanatı yaşatabilmek için elimden geleni yapmak için gayret gösterdim. Tokat'ın 900 adımda Tokat projesi olan bir sokağımız var. Burada Tokat'ın eski tarihi evleri var. Tokat'ın tarihi tescilli bir evini satın aldım. Restore ettirerek geçen sene Temmuz ayında faaliyete geçtim. Yeni yerimde adım adım yavaş yavaş ilerliyorum. Ve bu sokakta ilk girişimciyim. Benden sonra birçok kişi artık dükkan açmaya da başladı. Memleketimize de değer kazandırmış olduk. Burası genelde yazmacılar da olduğu bir sokak. Ben istiyorum ki Tokat'ın tarihi evlerinin olduğu sokağa diğer ustalarımız da gelsin. Turizm açısından da daha kıymetlensin istiyorum. Ben bir adım gerçekleştirdim. İlk adımı ben attım” dedi.

Çini sanatçısı yetiştiriyor
Tarihi konakta mesleğini icra ederken çini sanatçısı yetiştirdiğini ifade eden Özfalay, “Sanatı olmayan bir ilin, ülkenin kültürü olmaz. Biz yaşatmaya devam edeceğiz. Biz girişimci kadınlar olsun, gençler olsun, kadın erkek de fark etmiyor. Neden meslek sahibi olmasın. Buralar daha değerleniyor bu sayede. Yani geçen yıl Temmuz ayından beri burada olmama rağmen o kadar güzel tepkilerle karşılaştım. Daha çok mutlu oluyorum. Zaten sanatımı severek icra ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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