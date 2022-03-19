Tokat’ta ambulansla otomobil çarpıştı: 3 sağlıkçı yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta ambulansla otomobil çarpıştı: 3 sağlıkçı yaralandı

İHA

Tokat’ta ambulansla otomobil çarpıştı: 3 sağlıkçı yaralandı

Tokat’ta 112 ambulansı ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Turhal karayolu Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Cihan A. yönetimindeki 60 ACF 544 plakalı 112 Acil Yardım Ambulansı hasta nakli için seyir halindeyken kavşaktan diğer yöne geçtiği sırada Ali K. idaresindeki Opel marka 35 AGU 973 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ambulans devrilerek yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü ile birlikte 2 sağlık çalışanı yaralandı. Diğer açta bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan 3 sağlık çalışanı ambulanslarla Tokat Devlet Hastane sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanatını tarihi konağa taşıdı, çiniler ilgi görüyor
YEREL HABERLER Sanatını tarihi konağa taşıdı, çiniler ilgi görüyor
Tıp öğrencisi Samet, Harkiv'de yaşadıklarını anlattı: 15 dakika farkla saldırıdan kurtulduk
YEREL HABERLER Tıp öğrencisi Samet, Harkiv'de yaşadıklarını anlattı: ...
Covid-19’da zirveye yaklaşan ilde vakalar düşüşe geçti
YEREL HABERLER Covid-19’da zirveye yaklaşan ilde vakalar düşüşe ...
Tokat'ta, Çanakkale şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta, Çanakkale şehitleri anıldı
Tokat'ta 2 yılda 912 çiftçi sürü sahibi oldu
YEREL HABERLER Tokat'ta 2 yılda 912 çiftçi sürü sahibi oldu
63 yaşında çini ustası oldu
YEREL HABERLER 63 yaşında çini ustası oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.