Tokat’ta kablo hırsızları yakalandı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde kablo hırsızları jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Çamiçi Yaylası Küme Evleri mevkinde gece saatlerinde telefon iletişim hattına ait 150 metre kablo kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kesilerek çalındı. Hırsızlık olayı ile ilgili olarak Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan araştırmada jandarma ekipleri A.K(23), E.C.K (19), U.K (19) ve U.Ö (21 ) isimli şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler olayda kullanılan 1 adet balta, 2 adet pense, 1 adet kerpeten, 1 çift eldiven ve 20 kilogram yanmış vaziyette bakır iletişim kablosu ele geçirdi. Şüpheli şahıslar avukatları huzurunda alınan ifadelerinde Ocak ayı içerisinde de yaklaşık olarak 300350 metre uzunluğunda iletişim kablolarını Çamiçi yaylasından çaldıklarını itiraf etti. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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