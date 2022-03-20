Erbaa'da karla mücadele

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye ekipleri etkili olan kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışması başlattı.

Erbaa'da etkili olan kar yağışı sonucu ilçe beyaza büründü. belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışmaları, kar küreme çalışması yaptı. Kaldırımlarda ekipler kar küreme çalışmasına aralıksız devam ediyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kar yağışı etkili olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz hızla karla mücadele için çalışmalarına başladılar. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda şehrimizin caddelerinde, ana arterlerinde kar yağışı sebebiyle bir olumsuzluk yaşanmıyor. Sabah saatlerinden beri ekiplerimiz yolların açık kalması için çalışıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da hızla önlemlerimizi aldık. Yeni hastanemizin yolunda iş makinelerimiz hazır bekliyor. Tüm yollarımız açık. Kaldırımları temizlemek için ekiplerimizi yönlendirdik. Belediyemize yeni kazandırdığımız kar küreme makinesi de bir taraftan kaldırımlarımızda kar küreme çalışması yapıyor" dedi.

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