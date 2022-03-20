Erbaa’da korkutan yangın

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı aparmanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre yangın, Mehmet Akif Mahallesi Beylik Caddesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katında henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın anında evde kimsenin olmadığının tespit edilmesi ekiplere rahat bir nefes aldırdı. Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.