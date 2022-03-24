Bakan Karaismailoğu: Havacılığın altın devrini yaşadığımızı gururla söyleyebilirim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğu: Havacılığın altın devrini yaşadığımızı gururla söyleyebilirim

DHA

Bakan Karaismailoğu: Havacılığın altın devrini yaşadığımızı gururla söyleyebilirim


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın yeni Tokat Havalimanı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını belirterek, "Avrupa havalimanları yolcu sayısı ve uçak trafiği sıralamasında, İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları birinciliği kimseye bırakmadı. Havalimanlarımız dünya devletlerini geride bıraktı. Havacılığın altın devrini yaşadığımızı gururla söyleyebilirim" dedi.
Tokat'ta, mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapılan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan havalimanı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış öncesi incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan hava yoluyla Tokat'a geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu, Tokat Havalimanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve daire amirleri karşıladı.
Havalimanında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, yaptığı basın açıklamasında, AK Parti hükümetleri olarak üretmekten ve geliştirmekten asla vazgeçmediklerini belirterek, "Bu sayede, 20 yıldır ülkemizin istisnasız her noktasında, milletimizin ihtiyaçlarına karşılık veren, hayatını kolaylaştıran projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin geleceği için günlük sığ tartışmalar yerine stratejik devlet aklıyla hareket ediyoruz. Birileri gibi boş laflar yerine hizmet üretmek için odağımıza insanımızı alıyoruz. Yaptığımız her iş, her proje; milletimizin rahatının, konforunun, yaşam kalitesinin artması, yeni istihdam olanaklarına kavuşması ve ülkemizin köyden kente bütünsel kalkınması içindir. İnsanımıza dokunan projeler sayesinde ekonominin, ticaretin, sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunurken, turizmin, sanayinin ve üretimin artmasını, sosyalleşmenin gelişmesini, eğitimin niteliğini, milletimizin hayat kalitesinin yükselmesini sağladık. Milletimize kazandırdığımız dev eserleri değil yapmak, hayal bile edemeyenlerin; bu büyük çalışmamızı itibarsızlaştırmak için saldıranları da ibretle ve hayretle izliyoruz. Bu saldırılar, bizim için çok sık karşılaştığımız bir davranışın tekrarından öteye gitmiyor. Muhalefet etmek, ülkesine, milletine, devletine, yatırıma düşmanlık sergilemek asla değildir. Bir muhalefet partisi ya da lideri, elbette ki yapılacak bir yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünebilir, daha iyisini önerebilir. Bunu yaparken de akla, izana ve vicdana dayanması beklenir. Çünkü, sözü, ancak o zaman bir anlam kazanır. Yoksa, bugün düştükleri durum gibi milletine, ülkesine, devletine yatırım düşmanı gibi algılanmaları kaçınılmazdır. Milletimiz müsterih olsun; biz ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz, ne de müfterilerle mücadele etmekten" dedi.
'TOKAT YENİ HAVALİMANIMIZI ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ'
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun ardından şimdi de Tokat Havalimanı'nı hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yarın, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleriyle Tokat Yeni Havalimanı'mızı ülkemize kazandıracağız. Hava ulaşım faaliyetlerinde son yıllarda dikkate değer bir eksen kayması yaşanıyor. Küresel nüfus hareketleri ve ticari dengelere bağlı olarak hava ulaşım faaliyetlerinin, hızla Batı'dan Doğu'ya kaydığını görüyoruz. Ülkemiz, coğrafi bakımdan 3 kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde. 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesindeyiz. Bu da bize önemli bir coğrafi üstünlük sağlıyor. Bunları dikkate alarak, 2003 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Havacılık sektörümüzde başlattığımız değişim neticesinde, son 20 yılda ülkemiz, bu alanın da dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına girdi. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki hava yolu ulaşımı kazan-kazan devrinin en önemli dinamolarından biridir. Uluslararası arenada ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerimizin gelişmesi için gerekli olan en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolu hava yolu taşımacılığı. Bu kapsamda 2003-2022 yılları arasında hava yolu sektörümüzün gelişmesi için yaklaşık 125 milyar liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla baştan başa donattık. Mevcut havalimanlarını da tepeden tırnağa modernize ettik. Bu ülkede milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık" diye konuştu.
'HAVALİMANLARIMIZ DÜNYA DEVLETLERİNİ GERİDE BIRAKTI'
Türkiye, hava sahasını uluslararası hava yolu ağlarıyla ördüklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 sağlık krizine rağmen havacılık sektöründe uyguladığımız kurallar bütünüyle tüm dünyaya örnek olduk. Güvenli uçuş sertifikası, havalimanlarına girişteki kontroller, sosyal mesafe kuralları havacılık sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Aldığımız önlemler sayesinde pandemi süreci başarılı bir şekilde yönetildi. Avrupa havalimanları yolcu sayısı ve uçak trafiği sıralamasında İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları birinciliği kimseye bırakmadı. Havalimanlarımız dünya devletlerini geride bıraktı. Türk Hava Yolları'nın başarıları, milletimizi gururlandırdı. Uçuş ağımız, 2022 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 129 ülkede 337 noktaya ulaştı. En büyük ve önemli havacılık yatırımımız olan İstanbul Havalimanı ile birlikte bugün ülkemiz, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biridir. 2003 yılında 34 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılında yüzde 507 artış göstererek 210 milyona ulaşmıştı. 2021 yılında ise pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte toplam yolcu sayısı 128 milyonu aştı. Bu yılın Şubat ayı sonunda ise toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 artışla 18 milyonun üstüne çıktı. Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin açıkladığı veriler ışığında; İstanbul Havalimanı'mız ağırladığı 36 milyondan fazla yolcuyla, 2021 yılında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Onlara kalsa, temel atılamıyordu, attık. Onlara kalsa, bitmiyordu, bitirdik. Onlara kalsa, kimse uçmayacaktı. İstanbul'da bulunan diğer havalimanımız Sabiha Gökçen, 24 milyon 991 yolcuyla Avrupa'nın en yoğun 6'ncı havalimanı olurken, Antalya Havalimanı'mız da 21 milyon 333 bin yolcuyla 9'uncu sırada yer alarak büyük başarılara imza attılar. Havacılığın altın devrini yaşadığımızı gururla söyleyebilirim" dedi.
Açıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı havalimanında, müzik dinletisi yapacak koroyla 'Niksar'ın Fidanları' türküsünü seslendirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-03-24 15:19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: "Dev hizmet ve eserler zincirine Tokat’ta bir yenisi daha ekliyoruz" "Yarın, Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri ile Tokat Yeni Havalimanımızı ülkemize kazandıracağız” “Toplam yolcu sayımız 128 milyonu aştı”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Dev hizmet ve eserler ...
Tokat'ta husumetli ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı 
YEREL HABERLER Tokat'ta husumetli ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, ...
Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti
Tokat'ta geri geri kayan kamyon apartmana daldı
YEREL HABERLER Tokat'ta geri geri kayan kamyon apartmana daldı
Kamyon karşı yöne geçti, facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Kamyon karşı yöne geçti, facianın eşiğinden dönüldü
Kalbinde delik olduğunu 46 yaşında öğrendi
YEREL HABERLER Kalbinde delik olduğunu 46 yaşında öğrendi
Bat Tokat'ın mı Sivas'ın mı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu: "Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in “Bat yemeği Sivas’a ait” açıklamasına karşı açıklama yaparak, “Bat Tokat'ındır. "Sivas'ımızı ve Belediye Başkanımızı seviyoruz, Tokat Batı'nı yemeğe davet ediyoruz” dedi.
YEREL HABERLER Bat Tokat'ın mı Sivas'ın mı Tokat Belediye Başkanı ...
Tokat’ta 8 asırlık tarihi türbenin kurşun çatı levhaları çalındı
YEREL HABERLER Tokat’ta 8 asırlık tarihi türbenin kurşun çatı ...
Lösemiyi yendi hayalindeki mesleği kazandı
YEREL HABERLER Lösemiyi yendi hayalindeki mesleği kazandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.