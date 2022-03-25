Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta

Fatih YILMAZ -İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta yapımı tamamlanan yeni havalimanının açılışı için İstanbul´dan yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, kente iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Tokat Havalimanı'nın açılış programına katılmak için Tokat´a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak yeni havalimanına iniş yaptı. İniş sonrası aprona yaklaşan Cumhurbaşkanlığı uçağı, itfaiye araçlarından sıkılan su ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın uçağını görmek isteyen vatandaşlar ise havalimanını yüksekten gören bir noktaya çıkarak uçağın iniş anını cep telefonlarıyla görüntüledi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR
2022-03-25 16:03:22
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