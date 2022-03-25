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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta


Fatih YILMAZ -İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta yapımı tamamlanan yeni havalimanının açılışı için İstanbul´dan yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, kente iniş yaptı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Tokat Havalimanı'nın açılış programına katılmak için Tokat´a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak yeni havalimanına iniş yaptı. İniş sonrası aprona yaklaşan Cumhurbaşkanlığı uçağı, itfaiye araçlarından sıkılan su ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın uçağını görmek isteyen vatandaşlar ise havalimanını yüksekten gören bir noktaya çıkarak uçağın iniş anını cep telefonlarıyla görüntüledi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR
2022-03-25 16:03:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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