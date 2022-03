Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır

Fatih YILMAZ-Hüsnü Ümit AVCIİbrahim UĞUR/ TOKAT, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bugün yaşanan ekonomik sıkıntının da üstesinden geleceğini belirterek, "Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik sarsıntı henüz dinmemişken UkraynaRusya savaşı ile krizin nasıl derinleştiğine de beraberce şahit olduk. Türkiye güçlü altyapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorunu da kısa sürede aşacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Tokat Havalimanı ile yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Tokat'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Tokat Havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Havalimanında incelemelerde bulunduktan sonra beraberindekilerle birlikte kurdele kesti. Erdoğan, ardından kent merkezindeki miting alanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada düzenlenen Tokat Havalimanı ve tamamlanan yatırımların toplu açılış programında konuştu. Alanda toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, 3 yıldır gelemediği Tokat'ı özlediğini ve Tokat'ın da kendilerini özlediğini gördüğünü dile getirdi.

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında helikopterinin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak konuşmasına devam eden Erdoğan, "13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi rahmetle anıyorum. Muhsin kardeşimizin dava ve siyaset yolculuğunun her adımı kendisinin, 'Düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz' sözüne uygun şekilde geçmiştir. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe rahmetli Muhsin kardeşimizin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

'HAVALİMANI, ŞEHRİN GELECEK HEDEFLERİNİN SEMBOLÜ'

Millet olarak daha çok kenetleneceklerini ve kimsenin bunu bölüp parçalayamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Dün ben Brüksel'deydim. Olağanüstü NATO liderler zirvesindeydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık. Şimdi sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak 900 adım, 900 yıllık geçmişin izlerine şahitlik etmenizi sağlıyor. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Tokat'ı hak ettiği hizmetlere özel önem veriyoruz. Bugün elimiz boş gelmedik. Ziyaret vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. Biraz önce indiğimiz ve kurdele kesimi ile siftahını yaptığımız yeni Tokat Havalimanını şehrimizin gelecekteki hedeflerin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon. Ve 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımları ile şehrimizin çok uzun yıllar oyunca hava yolu ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Eski havalimanı ile mukayese edilemeyecek kadar modern bir eser olan yeni havalimanımızın Tokat'ımıza ve burayı kullanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kente yapılan yatırımlar hakkında da bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda toplam yatırım tutarı 47 milyar lirayı bulan eserler ortaya çıkardıklarını ifade etti. Bugün açılışı yapılan diğer hizmetlerden de bahseden Erdoğan, "Eğitimde çeşitli ilçelerde ana okuldan ilkokul, lise ve pansiyona kadar 25 ayrı yatırımı hizmete açıyoruz. Üniversitemizin fakülte ve yüksekokul binaları ile güneş enerjisi santralini de bugün hizmete sunuyoruz. Sağlıkta 150 yataklı Erbaa, 150 yataklı Turhal, 10 yataklı Artova, 10 yataklı Pazar devlet hastanelerinin de aralarında bulunduğu yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. Merkez ve ilçelerdeki spor tesisi, gölet, atık su, ağaçlandırma, tarımsal kalkınma projesinin resmi açılışlarını bu meydandan gerçekleştiriyoruz" dedi.

'DUALARINIZIN HİMMETİ BİZE İLERİYE TAŞIYACAK'

Geçen hafta Çanakkale'de 18 Mart Köprüsünü şiddetli rüzgarlı bir havada açtıklarını hatırlatan Erdoğan, "O gün şifa bulduk, henüz tam atlatamadık. Yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Çünkü sizlerle bu gönül birlikteliği, bu şifa inanıyorum ki dualarınızın himmetiyle bizleri çok daha ileriyle taşıyacaktır" dedi.

Partisinin il teşkilatı, gençlik ve kadın kollarına seslenen Erdoğan, seçimlere kalan 15 ayda kapı kapı dolaşma sözü alarak, "Haziran' 2023'te ben inanıyorum bu ki karşımdaki bu muhteşem tablo yeni bir destan yazacaktır" diye konuştu.

Doğal gaz hizmeti sağlanan mevcut ilçelerden sonra sırayla Şenyurt, Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova'ya da doğal gaz verileceğini belirten Erdoğan, "Dünyada modern toplumlar neyi yaşıyorsa benim toplumum da bunu yaşayacak. Benim toplumum buna layık ve biz bunu başardık, daha iyi olacak. İnşallah 2023'te vereceğiniz destekle Tokat'ı daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'MUHALEFET GELMEDİ, ÇANAKKALE'Yİ MİLLETİMİZLE AÇTIK'

Türkiye'nin büyük ve dünyada pek az halka sahip olan binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olduğunu hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti:

"Türk milleti büyük bir millettir. En zayıf, en sıkıntılı döneminde 7 düvelin devrinin en modern savaş araçlarıyla yüklendiği Çanakkale'yi denizi ve karasıyla düşmanlarına mezar eden bir milletiz. İşte o Çanakkale'ye dünyanın 1 numaralı asma köprüsünü yaptık mı? Geçen hafta aynı gün, cuma günü on binlerle beraber bu köprünün açılışını yaptık mı? Fiyatı 2,5 milyar Euro. Muhalefet konuşuyor. Muhalefete davet yaptık 'Siz de gelin, beraber açalım' dedik. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. Ya gelin ve bu heyecanı paylaşalım. Gelmediler. Ama biz milletimizle beraber açtık. Bu millet bunlara layık. Japonya 1 numaralı böyle büyük köprüye sahip, biz onu da geçtik 1 numara biz olduk. Orta açıklıkta 2 bin 23 metre. Düşünün eskiden saatlerce beklenilirdi Lapseki'den Gelibolu'ya geçmek için. Ama şimdi 6 dakika. Niye, benim milletim buna layık da onun için. Kağıt üzerinde parsellenen ve kıyısından köşesinden yağmalanmaya başlayan vatan topraklarını verdiği milli mücadele ile kurtararak üzerinde yepyeni bir devlet inşa etmiş bir milletiz. Bu millet böyle bir millet. Cumhuriyetimizin 1 asra yaklaşan geçmişinde de acısıyla, tatlısıyla yaşadığımız pek çok tecrübenin ardından kendimize 2023 hedeflerini belirlemiş, 2053 hedeflerini terennüm etmiş, 2071'i ufkumuza yerleştirmiş bir milletiz. Gençler; unutmayın siz Teknofest gençliğisiniz. Biz de geçtiğimiz 20 yılda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 3'e, 5'e, 10'a katlayan eser ve hizmetleri ülkemize kazandırarak bu aziz millete layık olmaya gayret ediyoruz. Verdiğimiz her mücadelede, attığımız her adımda hem milletimizin desteğini yanımızda hissettik ve bize tevdi edilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalıştık."

'TÜRKİYE, HAYAT PAHALILIĞI SORUNU DA KISA SÜREDE AŞACAKTIR'

Milletin desteği ile her sorunun üstesinden geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara, gerektiğinde vatan topraklarına göz diken terör örgütlerine, gerektiğinde sınırlarımıza dayanan o sinsi alçaklara, gerektiğinde silaha sarılan darbecilere meydan okurken önce Allah'ın yardımına, ardından milletimizin desteğine güvendik. Bir süredir de aynı mücadeleyi ekonomide yürütüyoruz. Nasıl mücadelelerimizi başarıyla sonuçlandırdıysak inşallah bu alanı da ülkemizin ve milletimizin başarı hanesine yazacağız. Her değişim gibi, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyor, bedellerini de ödüyoruz. Ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor. Salgın döneminde ekonomi başta olmak üzere dünyadaki dengelenin nasıl sarsıldığını hep birlikte gördük. Şu anda 19 şehir hastanesiyle sizin hizmetinizdeyiz. Eğitim ve araştırma hastaneleri, hemen hemen artık hastanemizin olmadığı ilimiz yok. Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik sarsıntı henüz dinmemişken UkraynaRusya savaşı ile krizin nasıl derinleştiğine de beraberce şahit olduk. Türkiye güçlü altyapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorunu da kısa sürede aşacaktır."

'DÖNEMSEL SIKINTILAR KİMSEYİ ALDATMASIN'

Önceliklerinin Türk insanının istiklal ve istikbalini, onunla birlikte işini aşını kaybetmemesi, yokluğu düşmemesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bunun için ne diyoruz, yatırım, üretim, istihdam, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek için var gücümüzle uğraşıyoruz. Asgari ücret artışından, sosyal desteklerin kapsamını genişletmeye kadar aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz. Kimi maliyet artışından, kimi aç gözlülükten kaynaklanan artışlarının yol açtığı yükün omuzuma bindiğini biliyoruz. Hukuki ve idari önlemlerle bu sürecin yüzünü olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Sabredersek, çalışmaya devam edersek, sağlam durup hedeflerimize yürümeyi sürdürürsek hepimizi güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın. Günü birlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Türkiye'nin gücünün büyüklüğünü bölgemizde ve dünyada herkes görüyor. Dün güneyimizde, bugün kuzeyimizde yaşanan güvenlik krizleri, insani trajediler, kirli oyunlar hepimiz için birer ibret vesilesidir. Hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'yi de bu duruma düşürmek için çok uğraştılar. Her yolu denediler, her aracı kullandılar. Hamdolsun bu badirelerin hepsinden sıyrılarak bugüne geldik. Ekonomideki çalkantılar sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde çok daha fazlasıyla aynı sıkıntılar yaşanıyor. Biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Bizim milletimiz en son asgari ücrette yaptığımız zamla, tarihin en yüksek zammını yaptık. İşte bunun için diyorum ki 2023 çok önemli. Eğer Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan birlik beraberliğini sahip çıkarak atlatırsak, Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz. Sizlerden seçimlere kadar bu kapsamlı muhasebeyi çevrenizdeki herkesle paylaşmanızı, ülkemizin geleceğini belirleyecek tercihlerin ona göre yapılmasını temin etmenizi istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından beraberindeki bakanlar ve milletvekilleri ile birlikte sahnede kurdele keserek, yeni havalimanı ve tamamlanan yatırımların açılışını gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHüsnü Ümit AVCIİbrahim UĞUR

