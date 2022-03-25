Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2)

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ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

Yeni Tokat Havalimanı ile yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Tokat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından havayolu ile İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR

2022-03-25 21:14:48



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