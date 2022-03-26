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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi döneminde yaptı, doğa ile iç içe stres atıyor

İHA

Pandemi döneminde yaptı, doğa ile iç içe stres atıyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde Pandemi döneminde ağaç ev yapan öğretmen stresini doğa ile iç içe mekanda atıyor.
Niksar ilçesine Resim Öğretmeni Aykut Yıldırım (51) pandemiyi fırsat bularak hafta sonları gittiği Arpaören köyünde ağaç ev yaptı. İki çam ağacının üzerine ahşap malzemeler kullanan Yıldırım, yaklaşık 6 ayda hafta da 12 gün çalışarak ağaç evi tamamladı. Bin 500 lira harcayarak yaptığı tek odalı iki katlı ev doğa manzarası ile görenlerin dikkatini çekiyor. Hafta sonlarını değerlendirerek stres atan Yıldırım, ağaç evde otururken huzur bulduğunu söyledi. Yıldırım, köydeki tarlasına bağ yaparken ağaç ev yapmaya karar verdiğini belirterek, “Bağ yapacağım yeri yanında iki tane çam ağacı vardı. Çam ağacından yararlanmak suretiyle direk ekleyerek bir ağaç ev yapmayı planladık. Aslında burayı sayvan şeklinde planlamıştım, ama direkler falan ekledikten sonra hoşumuza gitti. Burada kalınabilir düşüncesi ile üzerine bir çatı, bir oda, ön tarafa veranda balkon ekledim. Boş zamanlarımızda buraya geliyoruz dinleniyoruz, stres atıyorum. Burası herkesten, gürültüden uzak, kafa dinleme yeri. Burada bazı uğraşlarım oluyor. Resim yapıyorum, heykel çalışmalarımı sürdürüyorum. Gelen misafirlerim oluyor. Burada hoş sohbetler yapıyoruz. Manzaraya karşı çayımızı yudumluyoruz” dedi.

Yazkış hafta sonlarını ağaç evde geçiriyor
Ağaç evde tamamen ahşap malzeme kullandığını belirten Yıldırım, “Ana gövdeyi ağaç direklerden oluşturdum, kavak ağacından çıkan malzemeyi duvarlarda kullanıldı. İçeride soba kurduğumuz için ısıyı tutması için straforla döşedim üzerine alçı yaptım, tavan da lambir yaparak içeriyi muhafaza altına aldım. Kış aylarında soba kuruyorum. Hava güzel olduğu zaman ya balkonda yada alt katta ocağımızın başında oturuyoruz. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse telefonla arayan arkadaşlarımız oluyor. Burayı kiraya verip vermediğimi soruyorlar ama kiraya vermek gibi bir niyetim yok. Ama gelen misafirlerimizi de ağırlamaktan mutluluk duyarım” diye konuştu.
Bölgeye gelen avcıların yada vatandaşların kaybolmaması için ağaç evin hemen yakınına çevre köylerin isim ve güzergahını belirten yön levhaları da koyan Yıldırım; “Burası avcıların geçiş güzergahı, birde patika yol var. Burada yönünü bulamayanlar kaybedenler için bir yön levhası yaptım. Yakın köyleri duruş yönüne göre isimlerin yazıldığı ok işaretlerinin yer aldığı levhaları yerleştirdim” ifadelerini kullandı.

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