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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Tokat havalimanına yoğun ilgi

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Tokat havalimanına yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Martta açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Tokat’a 5 yıl aradan sonra uçak seferlerinin başlaması ile birlikte uçak biletleri günler öncesinden talep görmeye başladı. İstanbul Havalimanından kalkış yapan TK 2583 sefer sayılı yolcu uçağı 132 yolcusu ile Tokat Havalimanına iniş yaptı. Uçak Tokat’tan İstanbul’a ful dolu olarak 132 yolcusu ile havalandı. Türkiye’nin 57. Havalimanına uçakla seyahat yapmak imkanına kavuşan vatandaşlar sevinç yaşadı. 89 yaşındaki Hasan Cemal Sorut, kısa sürede uçakla rahat bir seyahat yapma imkanına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “İstanbul’a gitmek istiyordum ama yaşlılık nedeni ile kara yolu ile gidemiyordum. Oğlum ve gelinimle birlikte kolaylıkla İstanbul’a gideceğiz. Rabbim yapandan da yaptırandan da hükümetimizden de razı olsun” dedi. Yolcu otobüsü ile 12 saatte İstanbul’a gidip gelen vatandaşlar uçakla yaklaşık 1 saat 20 dakika seyahat etme imkanına kavuştu.

Türkiye’nin 57. Havalimanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL’ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Türkiye’nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli XRay cihazları kullanıldı. İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi sisli ve elverişsiz hava şartlarında Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. 1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında uçak seferlerine kapatılmıştı. Eski Havalimanında eğitim, sağlık, vıp, askeri uçuşlara hizmet verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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