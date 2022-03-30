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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Altın Yaprak Ses’ yarışmasında usta sanatçılara taş çıkardılar

İHA

‘Altın Yaprak Ses’ yarışmasında usta sanatçılara taş çıkardılar

Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Altın Yaprak Ses Yarışması’nın finali büyük heyecana sahne oldu.
Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Yaprak Ses Yarışması’nda finale kalan 10 yarışmacı Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde performanslarını sergiledi. Finalde jüri ve sms oylamasıyla yapılan seçimde yarışmaya Niksar’dan katılan Özgür Güney 1’inci, Tokat’tan katılan Rabia Akcan 2’inci ve Betül Şahin 3’üncü oldu. Yarışmada birinciye 6 bin lira ve single, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira para ödülü verildi.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Altın Yaprak Ses Yarışmasının bu yıl il geneline yayıldığını belirterek, “Biz bu yarışmayı düşünürken dedik ki bir Erbaalı kardeşimiz belki sesi güzeldir. Belki sanatçı olmak ister belki içimizden böyle güzel bir insan çıkar onlardan birine birinci olana destek çıkalım. Onu en azından Erbaa’da ünlü yapalım. Devamında da destekleyelim. Onun elinden tutalım diye bir hayal kurduk. Biz bu hayali bugün gerçeğe dönüştürdük. Geçen sene yarışmada birinci olan Aykut kardeşimiz bir şarkı yaptı ve bugün bütün platformlarda yayınlandı. Klip te hazır. Bu yarışma düzenleniyorsa aslında böyle coşkuyla sürdürüyorsak geçen yılki samimiyetin ve amatör çalışmanın profesyonele dönüşmesiyle bugüne gelindi. O yüzden emeği geçen herkese, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Yarışmamızın birincisine bu sonucun hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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