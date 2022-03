Başkan Eroğlu: “Hedefimiz 3. Lige çıkmak”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Plevnespor Futbol Takımı olarak hedeflerinin 3. lige çıkmak olduğunu söyledi.

Tokat 1. Amatör Lig’inde mücadele eden Tokat Belediye Plevnespor Futbol Takımı son iki maçına hazırlanıyor. Namağlup unvanına sahip Plevnespor futbol takımı şampiyon olarak 3. Lige çıkmayı hedefliyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Plevnespor Futbol takımını As Başkan İsmet Yiğit’le birlikte antrenman sahasında ziyaret etti. Başkan Eroğlu, kalan iki maçla birlikte hedefledikleri Bal Ligine çıkacaklarını ifade ederek, "Bu konuda kıymetli sporcularımıza ve değerli hocamıza, yönetimimize güveniyoruz. Bütün maçlarımızda galip gelerek grupta lider durumundayız. Yarı Final Maçında Sulusaray’ı eledik, Turhal Güç Yurdu takımı ve son olarak da Erbaa Gençlik Takımı ile final maçımızı yapacağız. Ben takımımızı Bal Ligi değil, 3. Lig ayarında görüyorum, sporcularımızın kalitesinin o derecede olduğunu biliyorum” dedi.

Sporculara galibiyetler için teşekkür eden Başkan Eroğlu, “Şehrimize bu şampiyonluğu tattırmak istiyoruz. Bu şampiyonluğu Tokatlılarla birlikte hep beraberce kutlayalım. Genç kardeşlerimize her zaman değer veren biri olarak her daim yanınızdayız. Hepinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu. Başkan Eroğlu, konuşmasının ardından futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

