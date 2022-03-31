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Tokat’ta 17 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

İHA

Tokat’ta 17 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Tokat’ta 17 hırsızlık olayının şüphelileri Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Tokat merkez belde ve köylerinde çeşitli tarihlerde ev, bahçe ve inşaat olmak üzere 17 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat ili Merkez ilçesi, Almus ve Pazar ilçeleri belde ve köylerinde farklı tarihlerde meydana gelen evden, bahçeden ve inşaattan olmak üzere 17 ayrı hırsızlık olayına yönelik çalışma balattı. Yapılan araştırmaların ardından jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan 5 şüpheli şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.
23 ayrı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı
Öte yandan, Tokat İli Reşadiye ilçesinde de Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerince icra edilen faaliyette, (5) yıldır kolluk kuvvetlerine yakalanmamak için ağabeyinin kimlik kartını kullanarak “(9) Hırsızlık, (1) Yağma, (1) Vergi Usul Kanununa Muhalefet, (1) Güveni
Kötüye Kullanma, (2) Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, (7) Dolandırıcılık, (1) İşyeri Dokunulmazlığını İhlal, (1) Hakaret’’ olmak üzere (23) ayrı suçtan aranan bir kişinin de yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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