Tokat’ta her gün 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek

Tokat’ta Yeşilırmak nehri yanındaki alanda kurulan iftar çadırında Ramazan ayı boyunca 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, makamında yaptığı basın açıklamasında Ramazan ayında Tokat Belediyesi olarak gerçekleştirecekleri iftar programı ve etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Pandemi dolayısı ile iki yıldır ara verilen etkinlilere tekrar başlayacaklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “İnşallah bu Ramazan ayı ile beraber o eski heyecanlı, canlı, programların yoğun olduğu bir Ramazanı Tokat Belediyesi olarak gerçekleştirmiş olacağız. Hıdırlık Meydanını yer olarak belirledik. 2 bin 500 kişiye her gün iftar çadırımızda yemek ikramı cumartesi günü akşamından itibaren başlamış olacak” dedi.



Ramazan sokağı etkinlikleri başlayacak

Hıdırlık bölgesinde Ramazan Sokağı etkinliklerinin yapılacağını belirten Başkan Eroğlu, “Teravihten hemen sonra bu ramazan sokağında her akşam etkinlikler olacak, tasavvuf musikileri, ilahiler, Kur'an tilavetleri, HacivatKaragöz gösterileri, sanatçılar, şiir dinletileri gibi birçok aktivitenin olduğu bir Ramazan Sokağı olacak. Aynı zamanda Ramazan yardımlaşmanın dayanışmanın, bir ve beraber olmanın, kardeşliğin de doruğa çıktığı aylar. Bu noktada da yine ramazan paketlerimiz devam edecek. 5 bin gıda paketimizi ihtiyaçlı ailelerimize dağıtmış olacağız” diye konuştu.



Tekne orucu tutan çocuklara hediye

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen tekne orucu tutan çocuklara yönelik etkinliğe bu yıl bir artı kattıklarını anlatan Başkan Eroğlu “Geçtiğimiz yıl bin 970 kişi müracaat etmişti, bu yıl 2 bin 500 civarında çocuğumuzun müracaat etmesini öngörüyoruz. Hazırlığımızı yaptık onlara inşallah güzel hediyeler vererek tuttukları oruçların mükafatını böylece vereceğiz. Ama bu sene ayrı olarak tekne orucu iftarı yapacağız” ifadelerini kullandı.

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