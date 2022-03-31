22 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 38 suçtan kaydı olan, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan Muammer Alp, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalandı. Alp'in 5 yıl boyunca ağabeyi nin kimliğini kullandığı belirlendi.
Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı JASAT, 38 suçtan kaydı bulunan ve hırsızlık, yağma, hükümlü tutuklunun kaçmasına yardım, dolandırıcılık, dokunulmazlığının ihlali ve hakaret gibi 23 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan Muammer Alp'in ilçeye geldiğini belirledi. 5 yıldır aranan Alp, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Muammer Alp'in üzerinde yapılan aramada ağabeyi Yıldıray Alp'e ait kimlik kartı bulundu. Alp´in 5 yıl boyunca ağabeyinin kimliğini kullandığı tespit edildi.
Bilgisine başvurulan Yıldıray Alp kimliğinin kardeşinde olduğunu bilmediğini, kaybettiğini sandığını anlattı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Muammer Alp tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-03-31 17:48:51
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