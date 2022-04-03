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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahura ilahiler ile kalkıyorlar

İHA

Sahura ilahiler ile kalkıyorlar

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar sahura bir pikabın hoparlöründen yayılan ilahi sesleri ile kalkıyor.
Ramazan ayında birçok il ve ilçede vatandaşlar sahurda davul sesleri uyandırılıyor. Reşadiye ilçesinde ise davul yerine ilahi sesleri ile vatandaş sahura kaldırılıyor. Reşadiye Belediyesi tarafından görevlendirilen zabıta memuru sahurda pikapla tüm mahalleleri geziyor. Pikabın üzerine yerleştirilen ses sisteminden yükselen ilahi sesini duyan vatandaşlar sahura kalkıyor.
Reşadiye Belediyesi Zabıta Memuru Ahmet Şahin, son iki yıldır Ramazan ayında vatandaşların sahura ilahilerle uyandırdıklarını kaydetti. Vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını belirten Şahin “Belediye görevlisi olarak ilçemizde tüm mahalle ve sokaklarını dolaşarak vatandaşları sahura ilahilerle kaldırıyoruz. Vatandaşlarda balkonlar çıkarak bu anı cep telefonlarıyla çekerek ölümsüzleştiriyorlar” dedi.

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