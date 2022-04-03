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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışın ardından doğayla buluştular

İHA

Kışın ardından doğayla buluştular

Tokat’ta çetin geçen kış mevsiminin ardından çiftiler ilkbaharla birlikte hayvanlarını yayılıma çıkarttı.
Tokat’ta kış mevsiminde kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Reşadiye ilçesinde bin 276 rakımlı Nebişeyh Köyünde ilkbaharla birlikte karlar erimeye başladı. Köylüler ise hayvanlarını ahırlarından yayılıma çıkarttı. Ali Nalbant, hayvancılık yaptığını ifade ederek, “Ailem ile birlikte çiftçilik yapıyorum. Bu sene kıştan dolayı sıkıntılar yaşadık. Kar uzun sürdü. Yem, kepek saman fiyatları biraz da bizleri etkiledi. Ama çok şükür yaz geldi” diye konuştu. Küçükbaş hayvancılık yapan Ramazan Altın da kış şartlarının ağır geçtiğini belirterek, “Baharın gelmesi ile birlikte koyunlarımızı saldık. İnşallah bu sene daha iyi olacak. Saman, ot, yem sıkıntısı yaşadık ama çok şükür bahara ulaştık” diye konuştu.
İstanbul'dan köyüne izine gelen İbrahim Çağman, kış mevsiminin ardından köyüne gelen ilkbaharı havadan görüntüledi. Bu yıl kış mevsiminin diğer yıllara göre daha uzun sürdüğümü ifade eden Çağman, “Bu durumda hayvancılıkla uğraşan dostlarımız çok zorluklar yaşadılar. Yem kepek sarma bulma konusunda biraz sıkıntı yaşadılar. Tabii bundan sonra yaz geliyor. Bu sorunları hep beraber aşacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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