Ramazan gecesi tulum keyfi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çay bahçesinde gençler tulum müziği eşliğinde keyifli anlar yaşadı.
Alparslan Türkeş parkında iftar sonrasında oturan vatandaşlar tulum sesi geldiğini duyduklarında şaşkınlığını gizleyemedi. Rizeli öğrenci çay bahçesinde sohbet ederken arkadaşlarının isteğini kırmayarak tulum çaldığını söyledi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Reşadiye Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Serkan Oktan, farkındalık olması amacıyla parka tulum çaldığını kaydetti. Reşadiye'de ilk defa tulum müziği dinleyenler ise Ramazan akşamında kendileri için farklı bir etkinlik olmasından mutlu olduklarını belirtti.
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