Başkan Eroğlu: “En iyi denetçi vatandaş"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, en iyi denetçinin vatandaş olduğunu belirterek,” Bizlere katkı sağlamak için gördükleri her türlü olumsuzlukları 153 Beyaz masa başvuru merkezimize bildirebilirler” dedi.

Tokat Belediyesi Ramazan ayında vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, pide fırınlarında gramaj, hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Vatandaşlarımızın sağlığı açısından güzel bir Ramazan geçirilmesi düşüncesiyle Tokat Belediyesi olarak gramaj ve hijyen denetimlerimize devam ediyoruz. Şehrimizdeki fırınlarımızı, imalathanelerimizi ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde alışveriş yapabilecekleri yerleri denetliyoruz. En iyi denetçiler her zaman vatandaşımızdır. Bizlere katkı sağlamak için gördükleri her türlü olumsuzlukları 153 Beyaz masa başvuru merkezimize bildirebilirler. Fırınlarımızda yaptığımız denetimde gramaj ve hijyen koşullarına uyan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayı süresince kontrollerimiz düzenli olarak devam edecek” dedi.

