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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan’a özel tescili lezzet tezgahlardaki yerini aldı

İHA

Ramazan’a özel tescili lezzet tezgahlardaki yerini aldı

Tokat'ta, Ramazan ayına özel lezzetler arasında yer alan nohut mayalı çörek, tezgahlardaki yerini aldı.
Tokat’ta, Ramazan ayına özel lezzetler arasında yer alan çörek, tuzsuz ve şekersiz olarak doğal nohut mayasında yapılması nedeniyle tercih ediliyor. Geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret alınan Tokat çöreği Ramazan aylarında ilgi görüyor. Yaklaşık 12 saatte hamuru hazır hale geldikten sonra yoğrularak açılan çöreğe şekil verilerek tavalara konuluyor. Taş fırınlarda yaklaşık 15 dakikada pişirilen çörekler tezgahlardaki yerini alıyor. İftar yemeğinden birkaç saat sonra tüketilen çörek hazmı kolaylaştırıyor. Sade, cevizli ve kuru üzümlü olarak çeşitli boylarda satılıyor. Ramazan çöreği küçük, orta ve büyük boy olarak 12, 18, 24 liradan satılıyor. İl dışından gelen siparişler kargo veya otobüslerle gönderiliyor.

Nohut mayasından yapılıyor
Yaklaşık 15 yıldır çörek ustalığı yapan Bülent Kurt, Tokat çöreğinin Ramazan ayının vaz geçilmez lezzetlinden olduğunu söyledi. Nohut mayası ile un dışında içinde başla bir katkı maddesi olmaması nedeni ile tercih edildiğini ifade eden Kurt, çöreğin yapımının oldukça zahmetli olduğunu söyledi. 1214 saat arasında nohudun mayalandıktan sonra unla birlikte sıcak su ile yoğurduklarını belirten Kurt, “Nohut mayası ile yoğrulan hamur yaklaşık 3 saatte kabarıyor. Gramajlarına göre kesilen hamur açılarak tepsilere konuluyor. Çöreğin üzerini nakış yapar gibi süsülüyoruz. Taş fırında yaklaşık 15 dakikada pişirilen çörek vitrinlere konuluyor” dedi.

Yoğun talep var
İl dışına talebe göre kargo ile çörek gönderdiklerini ifade eden Kurt, “Ramazan ayıda Tokat çöreğine yoğun bir talep oluyor. Sanki herkes Ramazan ayı gelsin de çörek yiyelim diye bekliyor. Misafirliğe giderken çörek alıp götürüyor” diye konuştu.

Sadece Tokat il merkezide üretiliyor
Nohut mayalı çöreğin sadece ilk merkezinde yapıldığına dikkat çeken Kurt, “Ramazan çöreği Tokat’ın ilçeleri ve başka illerde yapılmaz. Diğer iller de bu lezzet çok fazla bilinmez Sadece Tokat’a özel bir üründür” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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