Tokat’ta, 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta, 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı

İHA

Tokat’ta, 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tokat’ta, 34 bin dekar arazide ekimi yapılmak üzere bin 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli 17 ton hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
Tokat Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Tokat projesi dahilinde Tokat merkeze bağlı Yatmış Köyünde hibrit ayçiçeği tohumu ekimi yapıldı. İl genelinde 34 bin dekar arazide ekimi yapılmak üzere bin 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli olarak dağıtılan 17 ton hibrit ayçiçeği tohumu toprakla buluşturulmaya başlandı. Tokat Valisi Ozan Balcı, düzenlenen etkinlikte traktöre binerek ayçiçeği tohumu ekimi yaptı. Tokat’ta yağlık ayçiçeği ekim alanlarının 150 bin dekar alandan 230 bin dekar alana çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Vali Balcı, geçen yıl dağıtılan ayçiçeği tohumluğu ile bu alanın 150 bin dekardan 208 bin dekara çıkarıldığını kaydetti.
Vali Balcı, 17 ton ayçiçeği tohumunu dağıtımı yapıldığını belirterek, “İnşallah 34 bin dönüm alanda ayçiçeği ekimi yapılacak. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun. Her zaman onların yanındayız. Her zaman destekçileriyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torunu Gazi Osman Paşa’yı anlattı
YEREL HABERLER Torunu Gazi Osman Paşa’yı anlattı
Minaresi öksüz kaldı, 6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı
YEREL HABERLER Minaresi öksüz kaldı, 6 asırlık cami 6 yıldır ibadete ...
Ramazan ayında içme suyu ücretsiz
YEREL HABERLER Ramazan ayında içme suyu ücretsiz
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, Tokat’ta anıldı
YEREL HABERLER Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, Tokat’ta anıldı
Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi ...
4 yaşında 4 boynuzu ile dikkat çekti
YEREL HABERLER 4 yaşında 4 boynuzu ile dikkat çekti
Ramazan’a özel tescili lezzet tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Ramazan’a özel tescili lezzet tezgahlardaki yerini ...
Tokat’ta kereste atölyesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Tokat’ta kereste atölyesinde korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.