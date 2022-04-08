Tokat’ta özel 3 ürün tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta özel 3 ürün tescillendi

İHA

Tokat’ta özel 3 ürün tescillendi

Tokat'ta yöreye özgü ürünlerden Honça tepsisi, Bez Sucuğu ile Perpereli Küpesine coğrafi işaret tescil belgesi alındı.
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili çalışmasında 3 ürüne daha coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Honça, Bez Sucuğu ve Perpereli Küpesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik, Tokat’ın Türkiye'de en çok yöresel işaretli ürünü olan bir kaç ilden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Tokat’ın 14 tane medeniyete ev sahipliği yapan bir kültürü ve çeşitliliğinin olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Tokat’ın İpek Yolu hem baharat yolunun üzerinde olması nedeniyle bu şehrin inanılmaz değerleri ve rezervleri çok zengin bir kültürü var. Bu anlamda 3 ürünümüze (bez sucuk, perpereli küpe ve honça tepsisi) coğrafi işaret tescili aldık. Honça tepsisi damatla geline düğün gecesi ikram edilen, içerisinde yiyeceklerin bulunduğu özel bir tepsi. Bez sucuğumuz son derece doğal, organik, içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan son derece lezzetli, son derece güzel bir ürün. Sadece Tokat'a özel olan bez sucuğumuzu herkesin tatmasını rica ediyorum. Perpereli küpemiz de kız çocuklarının taktığı binlerce yıllık bir kültür. Bin yıldan daha uzun bir süredir taktığı bir ziynet eşyası” diye konuştu.

Kebap Tokat’ın mı, Sivas’ın mı tartışmalarına noktayı koydu
Başkan Çelik, Tokat kebabını 2015 yılında tescillediğine dikkat çekerek, “Tokat kebabı kültürü sadece Tokat'ta ve Tokat'a ait. Bunun da bilinmesini istiyorum ve içerisindeki bütün sebzelerin, etin Tokat'a özgü, Tokat'a yöresel olduğunu da biliyoruz. Ben bu anlamda da Tokat kebabıyla ilgili artık bu tartışmalarda son bulmasını istiyorum. Herkesi de Tokat kebabımızı tatmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turhal’da 3 bin aileye "Gıda Çantası"
YEREL HABERLER Turhal’da 3 bin aileye "Gıda Çantası"
Geleceğin sağlıkçıları törenle önlük giydi
YEREL HABERLER Geleceğin sağlıkçıları törenle önlük giydi
Tokat’ta marul serada 8 lira, markette 15 lira
YEREL HABERLER Tokat’ta marul serada 8 lira, markette 15 lira
Tokat’ta, 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta, 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli ayçiçeği ...
Torunu Gazi Osman Paşa’yı anlattı
YEREL HABERLER Torunu Gazi Osman Paşa’yı anlattı
Minaresi öksüz kaldı, 6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı
YEREL HABERLER Minaresi öksüz kaldı, 6 asırlık cami 6 yıldır ibadete ...
Ramazan ayında içme suyu ücretsiz
YEREL HABERLER Ramazan ayında içme suyu ücretsiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.