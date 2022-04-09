MHP’li Bulut, “İstifa ettirildi” iddialarına sert çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM Adalet Komisyonu’ndan “istifa ettirildi” iddialarını sert bir dille reddederek, "Aylar önce gerçekleşmiş bir irade beyanının, sanki son birkaç gün içerisinde "Baskıyla" gerçekleştiğine ilişkin iddialar kirli bir propaganda sürecinin yapı taşlarıdır" dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yapılan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Komisyon Üyeliğinden "15 Aralık 2021" tarihinde ayrılmış bulunmakta olduğuna dikkat çeken MHP’li Bulut, “Aylar önce gerçekleşmiş bir irade beyanının, sanki son birkaç gün içerisinde "Baskıyla" gerçekleştiğine ilişkin iddialar kirli bir propaganda sürecinin yapı taşlarıdır. Acaba, Adalet Komisyonu’nun HDP’li üyelerinden istifa edenlerin istifalarını olağan kabul eden ve haklarında tek kelime etmeyen sözde basın kuruluşları, şahsımın komisyondan ayrılmasını "aylar sonra" hangi gerekçeyle köpürtme gereği duymuştur?” ifadelerini kullandı.



"Asılsız haberler servis edilerek, kamuoyunun dikkatleri MHP üzerinde yoğunlaştırılmaktadır"

MHP’li Bulut, İYİ Parti’de yaşananların perdelenmesi amacıyla MHP üzerine yoğunlaşılmaya çalışıldığını ileri sürerek, “2023 seçimlerinde, Kandil uzantılarıyla girişecekleri ittifak için ‘bazı muhalefet partilerinin dizayn edildiği’ ve CHP Lideri’nin Kandil destekli muhtemel adaylığına uygun hale getirilmek üzere, içerisindeki milliyetçi unsurlardan arındırılmak istendiği bir sürecin içindeyiz. Millet İttifakı içerisindeki sözde milliyetçi bir partinin, Kandil çizgisiyle kurulacak ittifaka itiraz etmesi muhtemel yöneticileri tespit edilerek pasifize edilmiş ve sesleri kesilerek, bir süre sonra kurulacak ittifakta ‘dolgu malzemesi’ yapılmak üzere bir köşeye atılmıştır. MHP düşmanlığından beslenerek, yeni bir parti kuruluşuna dolgu malzemesi olan ve dava arkadaşlarımızın ’zihinlerini bulandırma misyonunu’ bugüne kadar yerine getiren isimlerin tasfiyeleri sonrasında yaşanan kaos, Zillet İttifakını yeniden deşifre etmiş ve buhrana sürüklemiştir. Bu kaosu perdelemek, dikkatleri ve öfkeli kamuoyunu İYİ Parti’de yaşanan tasfiye operasyonlarından uzaklaştırabilmek adına; şahsım da dahil olmak üzere birçok milletvekilimiz hakkında asılsız haberler servis edilerek, kamuoyunun dikkatleri MHP üzerinde yoğunlaştırılmaktadır” şeklide açıklamalarda bulundu.



“Cumhur İttifakında çatlak yoktur”

Hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmamakta olduğunu belirten MHP’li Bulut, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Adalet Komisyonu üyeliğinden zorla istifa ettirildiğim gibi ucube iddialar bir anda kamuoyu gündemine düşürülmüş, komisyondan ayırılışımdan aylar sonra servise sokulmuştur. Haberi ilk kaleme alan; Alman İstihbaratının Türkiye’deki tetikçisi Deutsche Welle isimli yayın organı, MHP düşmanları tarafından karargâh olarak kullanılan, sahiplerinin sicili belli sözde haber siteleridir. Milliyetçi Muhafazakar seçmeni, zillet ’in ’dayatma’ adayına oy vermek üzere aldatmak gayretinde olanlar, kurguladıkları kirli senaryoyu karşı saldırılarla gizlemeye çalışmaktadır. Bu amaçla, MHP kadrolarına yönelik sistemli bir itibarsızlaştırma çabasına girdikleri açıktır. YCHP’nin amacı vaktiyle SHP’nin amacıyla aynıdır. Amaç; 1991 yılında yapıldığı gibi, PKK çizgisindeki isimlerle kol kola yürüyerek meşrulaştırmak, bölücüleri himayelerine almak, aynı zamanda bu yapıdan oy devşirip, altılı masanın gizli ortağını korumaktır. Bir yandan Kandil’le el sıkışırken, diğer yandan, İYİ Parti’nin dizaynıyla meşgul olmakta ve bu dizayna tepki gösteren kamuoyunun öfkesini dağıtarak, dikkatini başka alanlarda (MHP) toplamaya çalışmaktadırlar. Karargahları ve algı merkezleri, büyükelçilik koridorlarıdır. Bu nedenle düğmeye basılmıştır. Planlarının deşifre olmasının tedirginliğiyle MHP’yi bir kez daha hedef haline getiren bu mihraklar, bizleri yalanlarla tartışmaya açarak, millet ittifakındaki çatlağı sıvayabileceklerini sanmaktadırlar. Şükürler olsun ki MHP kadroları liderinin etrafında kenetlenmiştir. Cumhur İttifakında çatlak yoktur. MHP kadrolarına göre; Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istikbalinin ve Türk milletinin gelecek tasavvurunun yegane teminatıdır. Liderimizin, milletimizin istikbalinden başka kaygı taşımayan ufkunun bizlere yalnızca doğruyu gösterdiğine inanmış evlatları olarak, Cumhur İttifakı’nın ebedi bir birliktelik ve günden güne kökleşecek kutlu bir yürüyüş olduğuna iman ediyoruz. Bu inançla; Anadolu’nun dört bir yanında, Cumhur İttifakı’nın tarihi misyonunu ve YCHP’nin gerçek yüzünü anlatıyoruz. Ve elbette Cumhur İttifakı’nı anlatmaya, gerçekleri haykırmaya ve milli mücadele ruhuyla emperyalizme direnmeye devam edeceğiz. Hangi sıfatı taşıyor olursak olalım, aldığımız fikri terbiye gereğince, liderimize bağlılığımızla taçlanmış ülkücülük şuurundan daha kıymetli bir makam olmadığına inanıyor, lüzumsuz gündem oluşturma gayretlerini, milletin nefretine mazhar olanların nafile çabası görüyoruz. Her birimiz Milli Mücadele’nin rütbesiz erleri gibi, Amasya Tamimi altındaki imzayı namus bilerek, 2023 seçimlerinde; Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için Genel Başkanımızın emrinde mücadele edeceğiz”.

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