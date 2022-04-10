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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annelerinin kucağındaki minik polisler ilgi odağı oldu

İHA

Annelerinin kucağındaki minik polisler ilgi odağı oldu

Tokat'ta, polis haftası kutlamalarına annelerinin kucağında katılan minik polisler ilgi odağı oldu.
Tokat'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 177’inci kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Müdür Erdoğan günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Mesai mefhumu gözetmeksizin gecegündüz görev yapan polis teşkilatının ülkenin huzur ve düzeni sağlamak için çalıştığını belirten Müdürü Erdoğan, “Aziz milletimiz bağrından çıkmış ve hayatının her alanında yer alan polis teşkilatımıza her zaman güvenmiş her türlü desteği vererek yanında yer almış ve olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle teşkilatımıza olan güven desteğiniz ile bizlere yaşatmış olduğunuz gururdan dolayı Tokat halkına ve tüm milletimize şükranlarımı sunarım. Fedakar meslektaşlarım; adaletin giriş kapısı mazlumun, güçsüzün, zayıfın koruyucusu, toplum düzen ve huzurunun bekçisi, devletin güvenliğinin teminatı gerektiğinde hiçe tereddüt etmeden vatanı ve milleti için canını hiçe sayan fedakar vatan evlatlarının onurlu ve kutsal mesleğinin adıdır polislik. Her şartta bu değerlere yakışır bir şekilde görevini yürüttüğüne şahit olduğumuz Türk Polis Teşkilatımızın kahraman mensupları olarak sizlerin hizmet bayrağının aziz şehitlerimizden alarak onur ve kıvançla sürdüreceğinize olan inancım tamdır” diye konuştu.

Minik polisler ilgi odağı oldu
Törende Komiser Uğur Şerifoğlu ile Komiser Fatma Duygu Şerifoğlu’nun 1 yaşındaki kızları Nil Miray ile Polis Memuru Asiye Aytün’ün 2 yaşındaki oğlu Kartal Aytün ilgi odağı oldu. Polis üniforması giydirilen çocuklar töreni annelerinin kucağında ilgi ile izledi. Tören polis araçlarının kortej geçişi ile sona erdi. Müdür Erdoğan, tebrikleri makamında kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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