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Tokat’ın Erbaa ilçesinde rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde hayvan otlatan Mustafa Yıldız’a ait manda yavrusu rögara düştü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rögar kapağından dışarı bakarak kurtarılmayı bekleyen manda ilginç görüntüler oluşturdu. İtfaiye ekipleri tarafından ip yardımı ile manda yavrusu bulunduğu yerden çıkartıldı. Hafif sıyrıklarla düştüğü kuyudan kurtarılan manda yavrusu sahibine teslim edildi.

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