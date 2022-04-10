Rögara düşen yavru mandayı itfaiye kurtardı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT´ın Erbaa ilçesinde kapağı çalınan rögar çukuruna düşen manda yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kelkit Mahallesi'nde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesindeki boş arazide hayvanlarını otlatan Mustafa Yıldız´a ait yavru manda, kapağı kimliği belirsiz kişiler tarafından alınan rögar çukuruna düştü. Kendi çabalarıyla hayvanı çıkaramayan Yıldız, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın merdivenine bağladıkları ip ile yavru mandayı düştüğü çukurdan çıkardı. Rögar kuyusu belediye ekipleri tarafından kapatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-04-10 18:22:47



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