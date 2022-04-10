Rögara düşen yavru mandayı itfaiye kurtardı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT´ın Erbaa ilçesinde kapağı çalınan rögar çukuruna düşen manda yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Kelkit Mahallesi'nde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesindeki boş arazide hayvanlarını otlatan Mustafa Yıldız´a ait yavru manda, kapağı kimliği belirsiz kişiler tarafından alınan rögar çukuruna düştü. Kendi çabalarıyla hayvanı çıkaramayan Yıldız, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın merdivenine bağladıkları ip ile yavru mandayı düştüğü çukurdan çıkardı. Rögar kuyusu belediye ekipleri tarafından kapatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2022-04-10 18:22:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.