Milli patates çeşidi dışa bağımlılığı azaltacak

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Tokat’ta üretilen milli patates çeşidinin Türkiye’de tohumculuk sektöründe dışa bağımlılığın azaltılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz’ın ıslahçıları olduğu TOGÜ 6/28 kodlu patates çeşidi Tarım ve Orman Bakanlığının Endüstri Bitkileri Tescil Komitesi toplantısında “Güngörbey” ismiyle tescillendi. Güngörbey isimli milli patates çeşidi TUBİTAK projesi ile Tokat Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından desteklenen projeler dahilinde geliştirildi. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünün 20192021 yıllarında Türkiye'nin farklı yörelerinde yaptığı denemelerde verim açısından ilk sıralarda yer alan “Güngörbey” çeşidinin Türkiye’de tohumculuk sektöründe dışa bağımlılığının azaltılmasında önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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