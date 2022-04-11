70 yıllık içme suyu şebekesi yenileniyor

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede 70 yıllık içme suyu şebekesinin yenileneceğini söyledi.

Başkan Özcan ilçedeki 190 km’lik içme suyu şebekesinin sıfırdan başlanacağını müjdeleyerek; “İlçemiz Şair Emrah Mahallesi Alaybey Yokuşunda meydana gelen ana boru su arızasına Belediye Fen İşleri ekiplerimiz sabahın ilk saatlerinden itibaren müdahale ediyorlar. 70 yıllık olan asbest hatlarımız her gün arıza vermektedir. Bu çerçevede bu yıl başlanacak olan 190 km içme suyu şebekesi yenileme projemiz ile bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Avrupa stantlarında hatlar ile ilçemizi donatacağız. Su kesintilerinden ötürü halkımızdan özür diliyor, sağlıklı günler diliyoruz” dedi.

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