Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi

Tokat Valisi Ozan Balcı, fırını başına geçerek Ramazan pidesi pişirdi.
Tokat’ta bazı ziyaret ve temaslarda bulunan Vali Balcı, Kemalpaşa köyü yolu üzerinde bulunan fırını ziyaret etti. Ramazan pidesinin hazırlanışını yerinde gören Vali Balcı, fırının başına geçti. Fırın küreğini eline alan Vali Balcı, pişen pideleri fırından çıkarttı. Bir süre pide fırını çalışanları ile sohbet ede Vali Balcı, esnafa kolaylıklar diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.