Cip yanarak kullanılmaz hale geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ın Niksar ilçesinde hareket halindeki cip, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

NiksarÜnye karayolu Cer Köyü mevkiinde meydana gelen olayda, M.Ö. yönetimindeki 60 ACS 455 plakalı Land Rower marka cip, Akkuş istikametine seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alev topuna dönen araç adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.