Cip yanarak kullanılmaz hale geldi

Tokat’ın Niksar ilçesinde hareket halindeki cip, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
NiksarÜnye karayolu Cer Köyü mevkiinde meydana gelen olayda, M.Ö. yönetimindeki 60 ACS 455 plakalı Land Rower marka cip, Akkuş istikametine seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alev topuna dönen araç adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.