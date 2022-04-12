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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Eroğlu, öğrenci evinde ocak başına geçti

İHA

Başkan Eroğlu, öğrenci evinde ocak başına geçti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, öğrenci evinde mutfağa geçip öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı.
Gençler ve öğrencilerle her platformda bir araya gelen Başkan Eroğlu, sahuru üniversite öğrencileri ile birlikte yaptı. Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden öğrencilerin evlerine konuk olan Başkan Eroğlu, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere kendi elleri ile hazırladığı sahur menüsünü ikram eden Başkan Eroğlu, öğrencilerden tam not aldı.

Öğrencilik yıllarına döndü
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ve renkli anların yaşandığı sahur programında öğrencilik yıllarına dönen Başkan Eroğlu, sahur bereketini öğrencilerle birlikte yaşadı. Öğrencilerle birlikte sahur yapmak için kolları sıvayan Başkan Eroğlu, kendisinin de çok sevdiği, öğrenci evlerinin vazgeçilmez yemeği maydanozlu yumurta yaptı. Tokat’a özgü bez sucuğu ve tereyağlı çökelek sündürmesini de yapan Başkan Eroğlu, öğrencilerle birlikte sahur yaptı. Ramazan ayının bereketinin tüm hanelere işlediğini belirten Başkan Eroğlu, nazik misafirperverlikleri için öğrencilere teşekkür ederek, “Emre ve Can kardeşlerimizin öğrenci evlerine geldik. Sahur menüsünü de öğrenci kardeşlerimiz için kendi ellerimizle hazırladık. Öğrencilik yıllarımızı yad ettik. O yıllara gittim, arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız sofralar aklıma geldi. Annem çok güzel maydanozlu yumurta yapardı. Ben de çok büyük bir zevkle yerdim. O menü geldi aklıma ve öğrenci kardeşlerimizle onu paylaşmak istedim. Ara ara evde de bu menüyü kendim hazırlıyorum. Ailelerinden uzakta eğitim gören bütün öğrenci kardeşlerimiz bizim emanetimiz, emanete her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının bereketi sahurda, sahurun bereketi de öğrenci kardeşlerimizin sofralarındadır. Sahurdan büyük bir mutluluk duydum. Muhabbetleriyle sahurumuzu şenlendiren genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sofralarımızın bereketi daim olsun” dedi.

"Başkanla sahur yapacağım aklıma gelmezdi"
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Emre, Keşkekoğlu, “Tokat’a gelip, Belediye Başkanı ile sahur yapacağımı söyleseler inanmazdım, şu an çok mutluyum. Başkanımız sahurda misafirimiz oldu ve kendi elleriyle bizlere sahur menüsü hazırladı. Hazırladığı yemekler gerçekten çok lezzetli idi. Tokat’a ait yöresel yemekleri pişirmeyi pek fazla bilmiyoruz, ama başkanımız bugün bize bunu tattırdı. Bir yandan da nasıl yapmamız gerektiği noktasında pratik, püf noktaları söyledi. Bu mübarek gün ve gecede sahuru bizle yaptığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Soframıza ortak oldukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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